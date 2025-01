Jedes Jahr begeistert der Engadin Skimarathon Tausende Langläuferinnen und Langläufer. Foto: keystone-sda.ch

Zum 55. Mal findet im März der Skimarathon im traumhaften Engadin statt. Jährlich zieht der Volkslauf rund 12'000 Langlaufbegeisterte ins Bündner Hochland. Damit ist es der zweitgrösste Langlaufevent der Welt und die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz.

Die Marathonwoche startet am 2. März mit dem Frauenlauf. Die Strecke über 17 Kilometer führt von Samedan nach S-Chanf. Ein weiteres Highlight der Woche wird der 7. Engadin Nachtlauf. Bei Mondschein und mit Stirnlampen ausgerüstet legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in romantischem Ambiente die Strecke von Sils nach Pontresina zurück. Dabei werden sie an fünf Stellen mit stimmungsvoller Musik begleitet.

Der Engadin Skimarathon sowie der Halbmarathon finden traditionellerweise am zweiten Sonntag im März statt. Über zugefrorene Seen, durch typische Engadiner Dörfer und durch einmalige Winterlandschaften nehmen die Läuferinnen und Läufer die Strecke von Maloja bis Pontresina (Halbmarathon, 21 km) oder bis S-Chanf (Skimarathon, 42 km) unter die Skier.

Gewinne ein exklusives Package für zwei Personen für den Engadin Skimarathon am 9. März. Im Paket inbegriffen sind zwei Startplätze für das Rennen, eine Übernachtung im Hotel inklusive eines energiereichen Frühstücks sowie Transport im separaten Bus zum Start und vom Ziel zurück ins Hotel. Weiter verlost Blick zehn Startplätze für ein Rennen nach Wahl beim Volkslauf im Engadin.

