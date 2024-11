Die Wasserwelt des Europa-Park feiert ihren 5. Jahrestag. Sei bei der grossen Party am 28. November dabei, denn wir verlosen 25 x 2 Eintritte für Rulantica inklusive Carfahrt mit dem Rustexpress.

1/6 Der grosse Innenbereich von Rulantica bietet das ganze Jahr über Wasserspass.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Europa-Park GmbH & Co

Seit fünf Jahren begrüsst Rulantica seine grossen und kleinen Gäste. Das Jubiläum feiert die Wasserwelt des Europa-Parks in Rust DE mit zahlreichen Geburtstagsaktionen und mit einem festlichen Geburtstagsoutfit. Die jüngeren Rulantica-Fans können dabei gemeinsam mit Sixtopus Snorri im Wintergarten des Restaurants Snekkjas eine grosse Geburtstagsparty feiern. Für die Erwachsenen startet die Feier am Nachmittag im beheizten Outdoor-Pool Frigg Tempel mit DJ und einem speziellen Geburtstagscocktail. In der Lobby von Rulantica steht zudem eine Fotobox bereits für einmalige Erinnerungsfotos des 5-jährigen Jubiläums.

Die Wasserwelt gleich neben dem Europa-Park wurde 2019 eröffnet und sorgt mit zahlreichen Rutschen und Wasser-Attraktionen für spritziges Vergnügen. Die mystische Welt in skandinavischem Stil mit einem 37'200 Quadratmeter grossen Innenbereich bietet das ganze Jahr über Wasserspass für die ganze Familie.

Blick verlost zusammen mit dem Europa-Park und Eurobus 25 x 2 Tageseintritte für den 28. November für Rulantica inklusive Carfahrt mit dem Rustexpress. Erlebe einen unvergesslichen Tag in der spektakulären Wasserwelt, tobe dich auf den verschiedenen Attraktionen aus und feiere den 5. Geburtstag von Rulantica.

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.