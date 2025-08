In der Spiezer Bucht Wir verlosen VIP-Tickets für das Seaside Festival

Namhafte Acts kommen am 29. und 30. August an den Thunersee und beehren das Seaside Festival in Spiez BE. Gewinne bei uns VIP-Tickets und geniesse das Open Air mit bester Sicht auf die Bühne.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: 29.07.2025 um 11:15 Uhr