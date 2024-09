Zürich verwandelt sich vom 3. bis 13. Oktober wieder in eine Film-Hochburg und lockt sie Stars an den Zürichsee.

Das Zurich Film Festival bringt Glamour und Stars aus Hollywood nach Zürich. Anfang Oktober steht die Limmatstadt ganz im Zeichen des Films. Eröffnen tut das Filmfestival niemand geringeres als Hollywoodstar Jude Law. Am 3. Oktober stellt er seinen neusten Film «The Order» vor. Für seine Leistung im Politthriller wie auch für seine gesamte Karriere erhält er bei der Opening Night das Goldene Auge. Dabei wird er von Regisseur Justin Kurzel begleitet.

Gewinne ein exklusives VIP-Package für zwei Personen für die Gala-Premiere von «The Order» an der Opening Night des Zurich Film Festivals am 3. Oktober im Kongresshaus in Zürich. Dabei erwartet dich und deine Begleitperson nicht nur die Filmvorstellung in Anwesenheit von Jude Law und weiteren Promis, sondern auch eine Übernachtung im Hotel St. Gotthard sowie ein Shuttleservice. Das Hotel, mit 139 grossen Suiten und Zimmern, liegt an zentraler Lage auf der berühmten Einkaufsmeile Bahnhofstrasse. Die Zürcher Altstadt, der Zürichsee oder auch das Bellevue sind bequem zu Fuss erreichbar.

Teilnahmeschluss ist der 22. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.