Sechs Jahre lang begleitete der Regisseur Alex Kleinberger Arnold «Nöldi» Forrer auf dem Weg zum ewigen Kranz-Rekord mit der Kamera. Nun kommt die Dokumentation am 29. August in die Kinos. Dank Blick kannst du den Film bereits vorab in Uznach und St. Gallen sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Arnold «Nöldi» Forrer gehört zu den ganz grossen Figuren im Schwingsport und krönte sich 2001 zum Eidgenössischen Schwingkönig. Ab 2017 wurde er von Regisseur Alex Kleinberger filmisch begleitet. Nöldis Ziel, im hohen Alter eine Rekordmarke für die Ewigkeit zusetzen und 150 Kranzgewinne zu erreichen, verzögerte sich aufgrund verschiedener Verletzungen, Covid und Selbstzweifel. Aus geplanten 2 Jahren Drehzeit wurden 6 Jahre. Doch der Spitzensportler hat sein eisernes Ziel nie aus den Augen verloren.

Am 29. August kommt die Dokumentation über den Rekordversuch von Nöldi Forrer in weiten Teilen der Deutschschweiz in die Kinos. Blick verlost 100 x 2 Tickets für die Vorpremiere von «Nöldi Forrer - Ein Wille aus Titan» am 27. August im Kino Rex in Uznach SG sowie 25 x 2 Tickets für die Vorstellung am 28. August im blue Cinema Scala in St. Gallen. Dabei sind auch Nöldi Forrer wie auch Alex Kleinberger anwesend. Ebenfalls erhalten alle Blick-Gewinner wie auch ihre Begleitperson je ein Popcorn und ein Softgetränk.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 18. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.