Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Mit «Typisch Emil – vom Loslassen und Neuanfangen» kommt ein bewegender Dokumentarfilm von Phil Meyer über 90 Jahre Emil Steinberger in die Kinos, der über dessen beliebte Bühnenfiguren hinausgeht. Das Filmteam hat nach nie erzählten Geschichten geforscht und ungesehenes Archivmaterial gesichtet. Es entstand ein Film über Mut, Liebe und den unermüdlichen Drang, sich immer wieder neu zu erfinden. Zudem werden Emils Schatten der Kindheit und der Druck, seinen Platz als gefeierter Komiker zu finden, beleuchtet. Die Dokumentation, in der der unvergessliche Schalk des Kult-Kabarettisten immer wieder aufblitzt, kommt am 7. November in die Kinos und bringt unvergessliche Auftritte, seinen Humor und seine begeisternde Sprache auf die Leinwand.

Blick verlost je 10 x 2 Tickets für die Kinotour zu «Typisch Emil – vom Loslassen und Neuanfangen» an fünf Standorten. Geniesse den Film in Anwesenheit von Emil Steinberger, inklusive anschliessender Fragerunde mit dem Komiker.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.