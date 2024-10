Tickets für die Schweizer Premiere von «Alter weisser Mann» gewinnen

Sei dank Blick am 29. Oktober bei der Schweizer Premiere der deutschen Komödie «Alter weisser Mann» dabei und geniesse den Film in Anwesenheit von Jan Josef Liefers. Dazu erwarten dich und deine Begleitperson je ein Popcorn und Softgetränk.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Dem sensiblen Familienvater Heinz droht nach einigen Fehltritten die Kündigung. Deshalb lädt er seinen Chef und weitere Gäste zu sich nach Hause ein. Er und seine Familie wollen sich von ihrer besten Seite präsentieren, doch der Abend läuft schnell völlig aus dem Ruder.

«Alter weisser Mann» kommt am 31. Oktober in die Kinos, doch bei der Schweizer Premiere von Blick kannst du die deutsche Komödie bereits vor allen anderen sehen. Wir laden am 29. Oktober zum Kino-Event im blue Cinema Corso in Zürich und verlosen 70 x 2 Tickets. Dabei wird auch Hauptdarsteller Jan Josef Liefers vor Ort sein. Zudem geniessen du und deine Begleitung je einem Popcorn und einem Softgetränk zum Film.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.