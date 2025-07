Am 14. August lädt Blick zur exklusiven Filmnacht im Coop Open Air Cinema auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau. Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung von «Das Kanu des Manitu», inklusive Apéro riche und Glace.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Vor 20 Jahren avancierte die Komödie «Der Schuh des Manitu» von Michael «Bully» Herbig zu einem der erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Nun kommt endlich das zweite Kapitel der «Winnetou»-Parodie in die Kinos. Wieder mit dabei sind neben Herbig auch Christian Tramitz und Rick Kavanian.

In «Das Kanu des Manitu» werden Abahachi und sein Blutsbruder Ranger erneut von einer Bande in die Falle gelockt. Doch dies ist Teil eines grösseren Plans, um an das sagenumwobene «Kanu des Manitu» zu gelangen. Die beiden stürzen sich mit vereinten Kräften in ihr grösstes Abenteuer.

Dank Blick kannst du den Film am Tag des offiziellen Kinostarts schauen – und das in einzigartiger Atmosphäre unter freiem Himmel. Wir verlosen 85 x 2 Tickets für die Vorstellung von «Das Kanu des Manitu» am 14. August im Coop Open Air Cinema in Aarau. Geniesse dabei vor dem Filmstart einen Apéro riche und während der Pause ein Glace.

Teilnahmeschluss ist am 27. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.