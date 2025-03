Erlebe einen Abend voller Lacher und bester Unterhaltung! Die Show «Comedyflash» bringt am 11. April 2025 angesagte Newcomer und erfahrene Profis auf die Bühne des Comedy Clubhouse in Zürich. Gewinne 2 Tickets und sei live dabei!

Im Comedy Clubhouse in Zürich

Erlebe die angesagteste Comedyshow jetzt auch in der Schweiz live im Comedy Clubhouse Zürich.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Lust auf einen Abend mit echtem Stand-up-Feeling? Dann bist du bei «Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show» genau richtig! Am 11. April 2025 verwandelt sich das Comedy Clubhouse Zürich in eine Bühne für die besten Newcomer und etablierten Profis der deutschen Comedy-Szene.

Bekannt aus Tiktok und Instagram, steht «Comedyflash» für authentische Comedy im amerikanischen Stil – echt, direkt und ungefiltert. Ganz gleich, wer an diesem Abend auf der Bühne steht, dich erwartet ein unvergesslicher Abend mit jeder Menge Lacher.

Blick verlost 5 x 2 Tickets für die Show im Comedy Clubhouse im Club Bellevue in Zürich. Nutze deine Chance und sei dabei, wenn die Comedians das Publikum zum Lachen bringen!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 30. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.