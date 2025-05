Beim Impro Talk führen die Comedians Cenk Korkmaz und Javier Garcia mit Charme und Spontanität durch den Abend. Du kannst zwei Tickets für die kreative Talkshow am 10. Juni im Casinotheater Winterthur gewinnen.

Cenk Korkmaz und Javier Garcia geben den grossen Momenten eine Bühne. Bekannte Persönlichkeiten und neue Gesichter erzählen von ihren Erlebnissen, schrägen Zufällen und unerwarteten Wendungen – offen, humorvoll und oft auch tiefgründig. Die beiden Comedians führen durch den Abend, bei dem im zweiten Teil auch das Publikum die Show mit Fragen und Einwänden mitgestalten kann.

Wir verlosen für den Impro Talk mit Cenk Korkmaz und Javier Garcia am 10. Juni in Winterthur 5 x 2 Tickets. Im Ticket inbegriffen ist ein Mutmacher-Cocktail oder -Mocktail vor der Show an der Bar.

Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.