4-Tagespässe für das Open Air Gampel gewinnen

Geniesse vier Tage das Open Air Gampel mit deiner Begleitperson.

Vom 15. bis 18. August steht das Wallis wieder total unter Strom. Auf einem der grössten Festivals der Schweiz wird gefeiert, getanzt und gesungen. Das Line-up kann sich sehen lassen. Bereits am Donnerstag schöpft das Gampel mit EAZ, Nemo, Monet192 und vielen weiteren Stars aus dem Vollen. Am Freitag dürfen sich die Besucher unter anderem auf The Offsprings, Tom Walker, Ilira und Sandleufer freuen. Die geballte Ladung gibts am Samstag mit Alan Walker, Alligatoah, Knöppel, Baschi und Bligg. Am Sonntag lassen sie es Kool Savas, Stress sowie Marc Sway krachen. Zudem steigt vier Tage lang «Ischii Party» mit verschiedenen DJs.

Blick verlost für das Open Air Gampel vom 15. bis 18. August 35 x 2 4-Tagespässe. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und verbringe vier Tage am Gampel im Wallis.

Teilnahmeschluss ist der 4. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.