Für die meisten Gesundheitsanliegen reicht eine Konsultation in der nächsten Apotheke. Blick verlost zusammen mit Pharma Suisse Gutscheine für diverse Apotheken und 1000 Gutscheine für einen Herzcheck.

Gewinne einen Gutschein für die Apotheke in deiner Nähe

Gewinne einen Gutschein für die Apotheke in deiner Nähe

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Gang in eine wohnortnahe Apotheke bei Gesundheitsfragen entlastet die überfüllten Hausarztpraxen und Notaufnahmen. So haben die Apothekerinnen und Apotheker die Kompetenz, die häufigsten Krankheiten in eigener Verantwortung zu diagnostizieren und zu behandeln, bestimmte rezeptpflichtige Medikamente abzugeben und Impfungen durchzuführen. Pharma Suisse macht auf dieses Angebot jetzt mit einer grossen Kampagne aufmerksam. Teil der Aktion sind humorvolle Videos von Social-Media-Star Cedi Schild.

Gemeinsam mit Pharma Suisse verlosen wir je 25 Gutscheine à 30 Franken für die Apotheken von Coop Vitality und Amavita sowie 25 Gutscheine im Wert von 20 Franken für Bähler Dropa. Weiter kannst du einen von 1000 Gutscheinen für einen Herzcheck in der Apotheke in deiner Nähe gewinnen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 19. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.