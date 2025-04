Mach deinen Konzertbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dem Ticketupgrade für die Sunrise Starzone erhältst du exklusiven Zugang zur Eventlocation und zur Lounge mit eigener Bar und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig), eigener Garderobe und Toiletten. Zudem erhalten du und deine Begleitperson je einen Welcome Drink.

Für die Konzerte von Babymetal am 22. Mai in The Hall vergeben wir 25 x 2 Sunrise Starzone-Upgrades* und für das Konzert von Judas Priest am 3. Juli im Hallenstadion 15 x 2 Upgrades*.

*Das Konzertticket ist in den Upgrades nicht enthalten und muss selbstständig erworben werden. Ohne gültiges Tickets kann kein Einlass zum Konzert und zur Lounge gewährt werden.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. April 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.