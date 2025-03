Die Premiere des High Peak Festivals in Andermatt steht kurz bevor. Busta Rhymes und Co. verwandeln am 11. und 12. April Andermatt in einen Hip-Hop-Hotspot. Gewinne ein Package mit Festivalpässen, Hotelübernachtung und Skitageskarten.

Hip-Hop-Festival in den Bergen

Zum ersten Mal reisen Tausende Hip-Hop-Fans nach Andermatt und feiern umgeben von majestätischen Gipfeln und unberührter Natur eine unvergessliche Party. Am 11. und 12. April sorgt das High Peak Festival mit nationalen und internationalen Acts für ein musikalisches Spektakel. So kommen Hip-Hop-Grössen wie Busta Rhymes, Xzibit, Timbaland, Kool, Savas und Eve in die Schweizer Alpen. Auch nationale Artists wie Phenomden oder Ele A heizen dem Publikum ein.

Das Festival findet vor den Toren von Andermatt auf dem Parkplatz Bäz statt, nur fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Auf dem Gelände gibt es neben dem riesigen Hauptzelt und der Outdoor-Stage auch diverse Verpflegungsstände, zahlreiche Aussteller und spannende Aktivitäten wie Streetart und Breaking.

Wir verlosen zwei Packages für je zwei Personen mit Festivalpässen für beide Tage, einer Übernachtung im Hotel Radisson Blu in Andermatt sowie zwei 2-Tageskarten für das Skigebiet. Zudem verlosen wir weitere 10 x 2 Festivalpässe für das High Peak Festival vom 11. und 12. April in Andermatt. Sei bei der Premiere des Hip-Hop-Festivals dabei und geniesse ein unvergessliches Wochenende in den Schweizer Alpen.

