Die Fondation Beyeler zeigt ab Herbst 2024 die erste Matisse-Retrospektive im deutschsprachigen Raum seit fast 20 Jahren. Wir verlosen 30 x 2 Tickets für die Ausstellung sowie einen exklusiven Ausstellungsbesuch am 15. November inklusive Dinner und Hotelübernachtung.

Henri Matisse in der Fondation Beyeler

Bilder des Künstlers Henri Matisse sind ab dem 22. September in Basel zu sehen.

Die Fondation Beyeler in Basel präsentiert vom 22. September 2024 bis 26. Januar 2025 die erste Henri-Matisse-Retrospektive in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum seit fast 20 Jahren. Mit rund 80 Hauptwerken aus führenden europäischen und amerikanischen Museen sowie Privatsammlungen wird die Entwicklung und Vielfalt im wegweisenden Schaffen des berühmten Künstlers beleuchtet. Die Ausstellung setzt mit frühen Werken um 1900 ein und führt über die revolutionären Fauvismus-Gemälde bis hin zu den legendären Scherenschnitten des Spätwerks.

Du hast die Chance, zwei Tickets für diese aussergewöhnliche Ausstellung zu gewinnen. Als Hauptpreis verlosen wir einen exklusiven Ausstellungsbesuch für zwei Personen am 15. November 2024. Dieser beinhaltet eine private Führung durch einen Kunstvermittler der Fondation Beyeler, einen Shop-Gutschein im Wert von 100 Franken, ein Dinner im Beyeler Restaurant sowie eine Übernachtung in einem 4–5-Sterne-Hotel in Basel inklusive Frühstück.

Teilnahmeschluss ist der 15. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.