Die Young Boys spielen am Ostermontag gegen den FC Zürich. Foto: BENJAMIN SOLAND

Die Liga geht über in die heisse Phase der Saison. Nur noch wenige Runden sind zu spielen und immer noch kann sich an der Spitze kein Team absetzen. YB hat sich angemeldet im Titelkampf, während der FC Zürich in den verbleibenden Runden um die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde kämpft. Am 33. Spieltag stehen sich die Young Boys und der FCZ im Wankdorf gegenüber. Bei beiden bisherigen Saisonduellen konnte sich keine Mannschaft durchsetzen und die Punkte wurden geteilt.

Dank Blick kannst du beim dritten Aufeinandertreffen zwischen den Bernern und den Zürchern dabei sein. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets inklusive besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne und kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Spiel am 21. April in Bern.

Teilnahmeschluss ist der 13. April 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.