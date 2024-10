In Bern kommt es am 19. Oktober zum Duell zwischen den Young Boys und dem FC Luzern. Du kannst als VIP dabei sein und das Spiel mit kostenloser Verpflegung und mit bester Sicht auf das Geschehen erleben. Gewinne zwei VIP-Tickets!

YB möchte, wie hier Silvère Ganvoula, wieder zum Jubel ansetzen. Foto: keystone-sda.ch

Die eine Mannschaft spielt gross auf, befindet sich in der Spitzengruppe und reiht Sieg an Sieg. Das andere Team kämpft am unteren Ende der Tabelle um jeden Punkt, hat mehr Niederlagen als Siege und befindet sich im Formtief. Wohl nur wenige hätten Anfang Saison darauf getippt, dass erstere Mannschaft der FC Luzern ist und die letztere die Berner Young Boys. Nun treffen die beiden Teams am 19. Oktober in Bern aufeinander. Wer kann sich in diesem Duell mit umgekehrten Vorzeichen durchsetzen?

Erfahre es live vor Ort – und das als VIP! Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für YB gegen den FC Luzern. Geniesse dabei Top-Sitzplätze und kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Aufeinandertreffen.

Teilnahmeschluss ist der 9. Oktober 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.