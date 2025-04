Handball-Kracher in Zürich Wir verlosen Tickets für das Spiel der Nati gegen Deutschland

Mach dich bereit für ein spannendes Handball-Duell! Am 7. Mai trifft die Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Deutschland in Zürich. Gewinne zwei Tickets und erlebe die packende Atmosphäre im Hallenstadion live.