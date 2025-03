Die Schweizer Frauen Handball-Nati steht vor einer historischen Chance: Mit einem Sieg über die Slowakei könnte sich das Team erstmals für eine Handball-WM qualifizieren. Sei live dabei, wenn die Nati am 9. April in St. Gallen um die WM-Teilnahme kämpft!

1/2 Daphne Gautschi und ihre Team-Kolleginnen spielen um die Qualifikation für die WM 2025. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Nach einer beeindruckenden EM-Kampagne 2024 will die Schweizer Frauen Handball-Nationalmannschaft den nächsten Meilenstein erreichen: die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft! Doch dafür muss das Team von Nationaltrainer Knut Ove Joa in den Playoffs die Slowakei besiegen.

Die Entscheidung fällt in zwei Spielen – zuerst empfängt die Nati am 9. April in St. Gallen die Slowakei, bevor es dann im Auswärtsspiel um alles oder nichts geht. Wer nach beiden Partien das bessere Gesamtskore aufweist, löst das begehrte Ticket für die Weltmeisterschaft im Winter 2025 in Deutschland und den Niederlanden. Die Bilanz gegen die Slowakinnen spricht bisher nicht für die Schweiz: In 15 Duellen konnte die Nati erst einmal gewinnen – vor 30 Jahren in der St. Galler Kreuzbleiche. Vielleicht ein gutes Omen?

Sei dabei, wenn die Schweizerinnen um die Qualifikation für die WM 2025 kämpfen! Wir verlosen 10 × 2 Sitzplätze für das Playoffspiel der Schweiz gegen Slowakei am 9. April 2025 in der Kreuzbleiche St. Gallen.

