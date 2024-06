Gutschein im Wert von 4000 Franken gewinnen Hol dir das Schweizer Olympia-Outfit

Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris. Du kannst bei Blick exklusiv Teile der Team-Kollektion für zwei Personen im Gesamtwert von 4000 Franken gewinnen. Zudem erwartet dich bei der Kleiderübergabe an das Swiss Olympic Team ein Blick hinter die Kulissen.