Am 7. September findet auf dem Bernexpo-Areal das Energy Air statt. Feiere mit Tausenden anderen das grosse Finale der Festivalsaison und erlebe grossartige Acts, die für Hühnerhautmomente und eine unvergessliche Party sorgen. Blick verlost 40 x 2 Stehplätze.

Gewinne Tickets fürs Energy Air in Bern

1/10 Der deutsche Sänger sorgt am Energy Air für grosse Gefühle und Mitsing-Garantie.

Es ist der krönende Abschluss eines wunderbaren Festivalsommers. Auf dem Bernexpo-Areal feiern am 7. September Tausende Fans das grosse Sommerfinale. Verschiedene nationale und internationale Acts heizen das Publikum mit tollen Hits ein. Ob Partymacher, Chartstürmer oder Weltstars, am Energy Air sind sie alle dabei. In der Galerie findest du die Acts, die bereits bekannt sind. Die Tickets gibt es nirgends zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

Gewinne zwei Stehplätze für das magische Konzerterlebnis am Energy Air. Sei am 7. September in Bern dabei, wenn die Acts das Publikum einheizen, und feiere mittendrin mit.

