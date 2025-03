Am 16. März 2025 verwandelt sich die Messe Luzern in das Zentrum der Schlagerwelt! Erlebe Live-Auftritte von Melissa Naschenweng, den Esteriore Brothers, Nino de Angelo und vielen mehr. Blick verlost Tickets für die grösste Schlager-Party der Zentralschweiz!

Die Stars der Schlagernacht Luzern 2025 sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Foto: imago images/imagebroker

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die grösste Schlager-Party der Zentralschweiz steht vor der Tür! Am 16. März 2025 wird die Messe Luzern zur Bühne für nationale und internationale Schlagerstars. Mit dabei sind unter anderem Melissa Naschenweng, die Esteriore Brothers, Nino de Angelo, Die jungen Zillertaler, Heimweh, Linda Fäh und Marc Pircher. Eine unvergessliche Nacht voller Musik, Emotionen und Party-Stimmung erwartet dich!



Ob feurige Beats oder gefühlvolle Balladen, das vielseitige Line-up verspricht beste Unterhaltung für alle Schlagerfans. Neben mitreissenden Performances sorgt eine spektakuläre Bühnen-Show für die perfekte Atmosphäre.



Wir verlosen für die Schlagernacht am 16. März 2025 in Luzern insgesamt 9 x 2 Sitzplatz-Tickets sowie 4 x 2 VIP-Sitzplatz-Tickets. Mit den VIP-Tickets kommen du und deine Begleitperson in den Genuss eines 3-Gang-Menüs inklusive Begrüssungs-Cüpli sowie Bedienung am Banketttisch während des ganzen Abends.

Teilnahmeschluss ist der 9. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.