Die österreichische Künstlerin Melissa Naschenweng kommt mit ihren stimmungsvollen und energiegeladenen Auftritten in die Schweiz. Möchtest auch du ein Konzert des Schlagerstars live erleben? Gewinne zwei Tickets für ihre Shows in Burgdorf BE oder Frauenfeld TG.

Mit ihren Songs und Alben stürmt sie regelmässig die Charts, sie ist Stammgast in den grossen TV-Sendungen und ihre Musikvideos werden millionenfach geklickt. Melissa Naschenweng, die blonde Kärntnerin aus einem romantischen Tal, begeistert mit ihrer Musik und ihrer unbändigen Lebensfreude die Fans. Bei den Konzerten der Ausnahmekünstlerin stehen Party und Lederhosen-Rock im Mittelpunkt, aber auch mit ihren romantischen Balladen und Songs mit Tiefgang sorgt sie für unvergessliche Momente.

Nun bringt sie diese grossartige Stimmung mit ihrem Bergbauern-Konzert, benannt nach Melissa Naschenwengs grössten Hit, in die Schweiz. Blick verlost je 20 x 2 Tickets für das ausverkaufte Konzert am 8. November in Burgdorf sowie für die Show am 9. November in Frauenfeld. Packt das Dirndl und die Lederhosen ein und geniesst mit ein bisschen Glück einen eindrucksvollen Live-Auftritt des Schlagerstars.

