Fespo Zürich 2025: Lass dich inspirieren und plane deinen nächsten Traumurlaub! Foto: KEY

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Möchtest du dich für deine nächste Reise inspirieren lassen und neue Destinationen entdecken? Dann empfiehlt sich ein Besuch an der Ferienmesse in Zürich. Lasse dich beeindrucken von den verschiedensten Reisezielen. Die Fespo ermöglicht dir einen Einblick in vielfältige Feriendestinationen auf der ganzen Welt. Vom 30. Januar bis 2. Februar zeigen Hunderte Reiseanbieter ihre Ferientrends 2025 und stehen beratend zur Seite. Von Wanderferien, über Golfreisen an die schönsten Orte der Welt bis hin zu Fluss- und Kreuzfahrten, das alles findest du an der Messe in Zürich.

Blick verlost 48 x 2 Tageskarten für die Fespo für einen Besuch zwischen dem 30. Januar und 2. Februar 2025. Mache mit und gewinne Tickets für dich und deine Begleitperson für einen Besuch der Ferienmesse am Tag eurer Wahl.

Teilnahmeschluss ist der 5. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.