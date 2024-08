Gewinne Tickets fürs Open Air Das Summerdays Festival steigt direkt am Bodensee

In Arbon TG findet am letzten August Wochenende das Summerdays Festival statt. Mit der perfekten Lage und tollen Acts ist Spass und Unterhaltung garantiert. Blick verlost 25 x 2 2 Zweitagespässe für das Open Air am 30. und 31. August in Arbon.