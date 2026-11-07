Das Biopic über Sylvester Stallone und die Rolle seines Lebens als Rocky Balboa kommt am 26. November in die Kinos. Dank Blick kannst du bei der Schweizer Premiere am 24. November in Zürich «I Play Rocky» vor allen anderen sehen.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Sylvester Stallone ist Mitte der 1970er-Jahre ein erfolgloser Schauspieler in New York. Kein Geld, keine Perspektive und kaum eine Chance, sich in der Traumfabrik Hollywood durchzusetzen. In nur wenigen Tagen schreibt er das Drehbuch zu «Rocky». Die Geschichte eines Aussenseiters, der seine einzige Chance ergreift, ist inspiriert vom legendären Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Wepner. Doch die Produzenten in Hollywood wollen den Film nur machen, wenn Stallone die Hauptrolle einem erfahrenen Schauspieler überlässt. Trotz finanzieller Not lehnt er jegliche Angebote ab, um die Rolle seines Lebens selbst zu spielen: Rocky Balboa.

Newcomer Anthony Ippolito spielt in «I Play Rocky» den jungen Sylvester Stallone, zudem überzeugt auch der restliche Cast um Anna Sophia Robb als fürsorgliche Ehefrau und P. J. Byrne und Toby Kebbell als Filmproduzenten. Der Film von Regisseur Peter Farrelly kommt am 26. November offiziell in die Schweizer Kinos.

Blick lädt am 24. November an die offizielle Schweizer Premiere von «I Play Rocky» im KinoKoni in Zürich. Wir verlosen 80 × 2 Tickets für die exklusive Vorstellung, inklusive Apéro vor dem Filmstart. Dazu je eine Tüte Popcorn und ein Getränk zur Vorstellung.

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Teilnahmeschluss ist am 15. November 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.