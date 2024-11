Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Unterschiedlicher könnten die beiden Hexen nicht sein. Die hübsche, attraktive Glinda (Ariana Grande) verzaubert die Herzen aller, während Elphaba (Cynthia Erivo) sich aufgrund ihrer grünen Hautfarbe immer wieder beweisen muss. Dennoch werden die beiden auf der Hexenschule gute Freundinnen. Als sie sich aber dem mächtigen Zauberer von Oz stellen müssen, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. Ist der gutmütige Herrscher wirklich der, der er vorgibt zu sein?

Der Fantasyfilm mit Ariana Grande und Cynthia Evrio kommt am 12. Dezember in die Kinos. Du kannst «Wicked» bereits am 26. November bei der exklusiven Schweizer Premiere in Zürich sehen. Wir verlosen 200 Tickets für die Vorstellung inklusive eines Apéros sowie je einem Popcorn und einem Softgetränk.

Schweizer Premiere von «Wicked» © Universal Pictures. All Rights Reserved Dienstag, 26. November 2024 19.00 Uhr Check-in und Apéro

20.00 Uhr Filmstart

Sprache: Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln

Dresscode: passend zum Film in grün, pink und schwarz

Ort: blue Cinema Abaton, Zürich Offizieller Kinostart: 12. Dezember 2024, Altersfreigabe ab 8 Jahren © Universal Pictures. All Rights Reserved Dienstag, 26. November 2024 19.00 Uhr Check-in und Apéro

20.00 Uhr Filmstart

Sprache: Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln

Dresscode: passend zum Film in grün, pink und schwarz

Ort: blue Cinema Abaton, Zürich Offizieller Kinostart: 12. Dezember 2024, Altersfreigabe ab 8 Jahren

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.