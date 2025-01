Gewinne Tickets für den Film Blick lädt zur Schweizer Premiere von «Die Drei ??? und der Karpatenhund»

Das Detektiv-Trio «Die drei ???» wird mit einem neuen mysteriösen Fall beauftragt. Wir verlosen 200 Tickets für die Schweizer Premiere in Anwesenheit vom Regisseur und Darstellern am 18. Januar in Zürich, inklusive Frühstück, Popcorn und Getränk.