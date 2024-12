Für die Premiere des dritten Teils über die Abenteuer des blauen Igels Sonic verlosen wir 35 x 4 Tickets. Sei bei der Nachmittagsvorstellung am 18. Dezember dabei und schauen «Sonic The Hedgehog 3» vor allen anderen.

Mit dem mysteriösen Bösewicht Shadow bekommen es Sonic, Knuckles und Tails mit einem neuen und überaus mächtigen Gegner zu tun. Um ihn und seine enormen Kräfte aufzuhalten, muss Team Sonic mit seinem Erzfeind Dr. Robotnik zusammenarbeiten. Kann das Trio die Erde vor dieser übergrossen Gefahr retten?

«Sonic The Hedgehog 3» kommt am 25. Dezember in die Kinos. Bei der Premiere von Blick kannst du den Film zusammen mit deiner Familie bereits am 18. Dezember schauen. Gewinne vier Tickets für die Vorstellung im Arena Cinemas im Sihlcity. Vor dem Filmstart geniesst ihr dabei einen feinen z'Vieri und zum Film gibt es je ein Popcorn und ein Softgetränk.

Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.