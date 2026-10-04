Am 31. Oktober trifft der SC Bern in der Postfinance Arena auf den EV Zug – und du kannst auf der Fanbank direkt am Eisfeld oder als VIP bei der Hockey Night dabei sein. Gewinne bei uns Tickets für ein unvergessliches Erlebnis.

Blick schickt dich zum Duell zwischen dem SC Bern und dem EV Zug

Blick schickt dich zum Duell zwischen dem SC Bern und dem EV Zug

In der National League empfängt der SC Bern am 31. Oktober den EV Zug zum ersten Direktduell der neuen Saison. In der letzten Saison schafften beide Teams nur den Sprung in die Play-ins. Während der EV Zug sich anschliessend für die Playoffs qualifizieren konnte, ging für den SC Bern die Saison mit einer grossen Enttäuschung zu Ende. In dieser Saison möchten die Berner zur alten Stärke zurückkehren und wieder um die Playoff-Plätze mitspielen.

Das Duell der beiden Teams verspricht intensives Eishockey auf hohem Niveau, emotionale Momente und eine mitreissende Stimmung. Mit etwas Glück kannst du beim Spiel am 31. Oktober in der Postfinance Arena dein Team vor Ort unterstützen. Verlost werden 1 × 4 Tickets für die Fanbank inklusive Essensbons im Wert von 20 Franken pro Person, 2 × 2 VIP-Tickets für die Hockey Night mit Dreigangmenü und Getränken bis zur zweiten Pause sowie 2 × 2 Tickets der besten Sitzplatzkategorie ohne Verpflegung.

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Teilnahmeschluss ist am 11. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.