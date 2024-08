Die lang erwartete Fortsetzung der Horrorkomödie kommt in die Kinos. Dank Blick kannst du bei der Schweizer Premiere am 6. September in Zürich dabei sein. Gewinne zwei Tickets für «Beetlejuice Beetlejuice», Apéro inklusive!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Familie Deetz kehrt nach einer unerwarteten Familientragödie zurück nach Winter River. Lydias Leben gerät völlig aus den Fugen, als ihre Teenager-Tochter Astrid ein rätselhaftes Modell der Stadt auf dem Dachboden findet. Unbeabsichtigt öffnet sie das Tor zur Welt der Toten und schon bald braut sich Unheil zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand dreimal «Beetlejuice» ruft und der schelmische Dämon zurückkehrt und sein Chaos verbreitet.

Der einzigartige Kreativvisionär Tim Burton bringt die Fortsetzung der Horrorkomödie «Beetlejuice» aus dem Jahr 1988 zurück auf die Leinwand. In «Beetlejuice Beetlejuice» ist auch wieder Hauptdarsteller Michael Keaton zusehen. Daneben kehren Winona Ryder und Catherine O'Hara ebenfalls in ihren Rollen zurück. Neu dabei sind unter anderem Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux und Arthur Conti. Der Film startet am 12. September in den Schweizer Kinos.

Du kannst «Beetlejuice Beetlejuice» bereits am 6. September bei der Schweizer Premiere vor allen anderen sehen! Blick verlost 60x2 Tickets für die Vorstellung im Kino The Frame in Zürich. Dabei geniesst du zusammen mit deiner Begleitperson vorab einen Apéro und zum Film gibt es je ein Popcorn und ein Softgetränk.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 21. August 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.