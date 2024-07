Alinghi Red Bull Racing möchte beim America's Cup den Titelverteidiger herausfordern.

Der prestigeträchtige America’s Cup steigt in diesem Jahr in Barcelona. Vom 22. August bis zum 27. Oktober messen sich sechs Teams vor dem Hafen der spanischen Küstenstadt. Ab dem 22. August finden die Preliminary Regatten statt, bevor ab dem 29. August der Louis Vuitton Cup beginnt. Beim Cup wird der Herausforderer von Titelverteidiger Emirates Team New Zealand gesucht. Der Gewinner des Louis Vuitton Cup tritt dann beim 37. America's Cup gegen den amtierenden Champion an. Bei den Vorausscheidungen zum legendären Segelrennen ist auch das Schweizer Team Alinghi Red Bull Racing dabei. 2003 war Alinghi der erste europäische Sieger des America's Cup.

Blick schickt dich und deine Begleitperson exklusiv zum Team von Alinghi Red Bull Racing, wo du das erste Wochenende vom Louis Vuitton Cup hautnah erlebst. Gewinne eine Reise für zwei Personen nach Barcelona vom 30. August bis 2. September mit drei Übernachtungen. Dabei kommt ihr in den Genuss des VIP-Programms des Teams bei den Rennen von Alinghi Red Bull Racing. So schaut ihr am ersten Tag das Rennen im Hafen vom Azul Rooftop aus. Am zweiten Tag seid ihr noch näher am Geschehen und verfolgt alles vom VIP-Boot aus mit. Vor Ort erwartet dich ein volles Rahmenprogramm inklusive Verpflegung während der Regatta und Souvenirs. Zudem könnt ihr das AC75-Dock-Out von der Terrasse an der Base aus beobachten und erhält während dem Rennen Fachkommentare von Teammitgliedern. Im Anschluss an das Rennen könnt ihr das Team noch zum Meet & Greet treffen.

Teilnahmeschluss ist der 4. August 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.