Gewinne einen Hotelgutschein Geniesse eine Bratwurst am diesjährigen St. Galler Fest

Am 16. und 17. August feiert St. Gallen sich, seine Bewohner und alle Gäste der Stadt. In diesem Rahmen verlosen wir eine Übernachtung im Hotel Einstein für zwei Personen. Zudem gibt es Gutscheine für eine Bratwurst und ein Getränk am St. Galler Fest zu gewinnen.