Die Rom-Com mit Glen Powell und Adria Arjona kommt am 15. August in die Schweizer Kinos. Du kannst bei einer privaten Kinovorstellung «Hit Man – A Killer Romance» mit deinen Freundinnen sehen, inklusive Apéro sowie je einem Popcorn und Getränk.

Der unscheinbare Gary Johnson, gespielt von Glen Powell aus «Anyone But You» und «Twisters», ist Professor an einer Universität und führt ein eher unaufgeregtes Leben. Nervenkitzel verspürt er nur hin und wieder; dann, wenn er der Polizei bei Undercover-Aufträgen aushilft. Als ein verdeckter Ermittler ausfällt, muss Gary als mutmasslicher Auftragskiller einspringen. Dank seiner Menschenkenntnis schlüpft er überraschend gut in unterschiedlichste Rollen und überführt reihenweise Auftraggeber. Doch das Chaos nimmt seinen Lauf, als Gary auf die potenzielle Klientin Madison trifft – und sich in sie verliebt.

Blick verlost eine exklusive Kinovorstellung für den Film «Hit Man – A Killer Romance», der am 15. August in die Schweizer Kinos kommt. Schaue den Film mit deinen 14 besten Freundinnen und geniesst bei eurer Ladies Night einen Apéro sowie je ein Popcorn und ein Getränk. Ausserdem verlosen wir zwei Überraschungsboxen von Marionnaud und 20 x 2 Freikarten für die Rom-Com.

Teilnahmeschluss ist der 11. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.