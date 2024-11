Der Circus Knie bringt seinen festlichen Zauber nach Luzern! Gewinne zwei Tickets für die magische Vorstellung am 12. Dezember und erlebe einen unvergesslichen Abend mit Akrobatik, Humor und weihnachtlicher Atmosphäre.

Geniesse die einzigartige Show in Luzern

Der Circus Knie begeistert Jahr für Jahr mit neuem Programm sein Publikum. Foto: Keystone

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Der Circus Knie ist eine Zirkuslegende: Seit über 200 Jahren begeistert der Schweizer Nationalzirkus Menschen jeden Alters. Jedes Jahr aufs Neue verzaubert das traditionsreiche Familienunternehmen aus Rapperswil SG sein Publikum mit einem unvergleichlichen Mix aus Akrobatik, Komik und den weltberühmten Pferdeshows. Die Bieler Band Pegasus begleitet mit ihren Hits die Abendvorstellungen in Luzern.

Vom 12. Dezember bis 5. Januar 2025 wird der Circus Knie die Luzerner Allmend in eine funkelnde Weihnachtswelt verwandeln. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine festliche Atmosphäre und kulinarische Highlights freuen – von heissen Glühweinvariationen bis zu süssen Köstlichkeiten, die den Abend zu einem genussvollen Erlebnis für die ganze Familie machen.

Blick verlost 49 x 2 Tickets für die Premiere des Circus Knie am 12. Dezember in Luzern. Tauche mit deiner Begleitperson in eine magische Welt voller Lichter, Freude und spektakulärer Darbietungen ein.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.