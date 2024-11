Die Young Boys treffen in ihrem dritten Heimspiel der Ligaphase in der Königsklasse auf das italienische Spitzenteam aus Bergamo. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets mit vielen Vorzügen.

YB mit Kastriot Imeri möchte gegen Bergamo den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison einfahren. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Die Hälfte der Ligaphase in der Champions League ist vorbei. YB steckt weiterhin am Tabellenende fest. Nach vier Spielen steht man noch ohne Punkte da. Nun müssen in der zweiten Hälfte Siege her, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben. Dabei treffen die Berner in der nächsten Runde zu Hause auf Atalanta Bergamo. Die Italiener sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen noch ungeschlagen und stehen auf Platz 9.

Für das Spiel zwischen YB und Atalanta Bergamo am 26. November im Wankdorf kannst du bei uns zwei VIP-Tickets gewinnen. Dabei sehen du und deine Begleitperson das Spielgeschehen von hervorragenden Plätzen auf der Haupttribüne aus, und ihr kommt in den Genuss eines Dreigangmenüs mit kalten und warmen Speisen sowie kostenlosen Getränken.

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.