MS Sports bietet 2024 über 110 Swisscom Football Camps für Kinder und Jugendliche an. Gewinne einen der 5 zu verlosenden Plätze im Oktober an verschiedenen Standorten und ermögliche deinem Kind eine unvergessliche Woche voller Fussball, Spass und neuen Freundschaften.

Fussballspielen in den Schulferien: Die Swisscom Football Camps sorgen für viel Spass bei den Kindern.

Der Kick für alle Kids: Eine Woche voller Fussballspass! MS Sport organisiert in den Schulferien 2024 über 110 Swisscom Football Camps in der ganzen Schweiz. Die Camps bieten von 09:30 bis 16:00 Uhr eine aufregende Woche Fussballspass, inklusive zwei Trainingseinheiten, gesundem Mittagessen und einem abwechslungsreichen Mittagsprogramm.

Jeden Tag stehen zwei intensive Trainingseinheiten auf dem Programm, ergänzt durch ein spannendes Rahmenprogramm und das Highlight der Woche – die Swisscom Super Games. Hier können die Kids in einer Lagerolympiade ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen.

Erfahrene Trainerteams sorgen dafür, dass die Kinder nicht nur Spass haben, sondern auch individuelle Fortschritte machen. Die technische Förderung erfolgt spielerisch und altersgerecht.

Blick verlost 5 Gutscheine für ein Swisscom Football Camp im Herbst 2024 am Standort nach Wahl. Die Camps sorgen bei den Kindern für unvergessliche Erlebnisse in den Schulferien. Dabei erleben die Kinder fantastische Fussballmomente und finden neue Freunde, mit denen sie eine Woche lang ihren Lieblingssport ausüben dürfen. Zugelassen sind Kinder zwischen 6 und 15 Jahren (Jahrgang 2009-2018). Die Plätze können an verschiedenen Daten im September und Oktober und an verschiedenen Standorten in der Schweiz eingelöst werden.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 1. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.