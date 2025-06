Fussballsommer in der Schweiz

Die Europameisterschaft findet dieses Jahr in der Schweiz statt.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Amazon

Dieser Sommer steht ganz im Zeichen des Frauenfussballs. Vom 2. bis 27. Juli kämpfen in der Schweiz die 16 besten europäischen Nationen um den begehrten Titel der Europameisterinnen. Gespielt wird in acht Städten, unter anderem in Bern, Genf und Zürich. Fussballfans dürfen sich auf packende Duelle und grosse Emotionen freuen.

Amazon ist offizieller Partner des UEFA-Frauenfussballs und lancierte passend zur Women's Euro seinen Frauenfussball-Shop. Fans finden auf amazon.de eine breite Auswahl an Fanartikeln, Trainingszubehör und Ausrüstung. Ideal für die EM-Party mit Freundinnen und Freunden, das Training auf dem Fussballplatz oder den nächsten Stadionbesuch. Kundinnen und Kunden aus der Schweiz profitieren dabei bei den Artikeln, die Amazon direkt verkauft, von denselben günstigen Nettopreisen wie in Deutschland. Zudem ist der Standardversand in die Schweiz ab 49 Euro kostenlos und Amazon übernimmt die anfallenden Zollgebühren.

Geniesse das Fussballfieber im eigenen Land auf ganz besondere Art und sei mit ein bisschen Glück mit deinen Freundinnen und Freunden im Stadion dabei. Blick verlost gemeinsam mit Amazon je 1 x 5 exklusive VIP-Tickets für die folgenden Spiele:

Schweiz – Island am 6. Juli in Bern

Schweiz – Finnland am 10. Juli in Genf

Halbfinale am 23. Juli in Zürich

Als VIP erwarten euch beste Sitzplätze auf der Haupttribüne und Zugang zur VIP-Lounge inklusive Verpflegung.

Teilnahmeschluss ist der 29. Juni 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.