Beim YB Kids Camp kann dein Kind eine Woche voller Fussballspass geniessen – wir verlosen 3 x 2 Plätze für das Camp vom 23. bis 27. September 2024 in Herzogenbuchsee.

Gewinne zwei Plätze für das YB Kids Camp in Herzogenbuchsee

Fussballcamp in Herzogenbuchsee

Kinder beim YB Kids Camp in Aktion: Eine Woche voller Fussball, Spass und tollen Erlebnissen!

Vom 23. bis 27. September 2024 findet das YB Kids Camp in Herzogenbuchsee BE statt. Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 15 Jahren (Jahrgang 2011 – 2017) sind eingeladen, eine Woche lang mit ausgebildeten Fussballtrainern zu trainieren, neue Freundschaften zu schliessen und viel Spass zu haben. Die jungen Fussballerinnen und Fussballer erwartet ein umfassendes Programm: Zweimal täglich Trainingseinheiten, betreut von erfahrenen Coaches, ein gemeinsames Mittagessen sowie kleine Zwischenverpflegungen sorgen für das Wohl der Kinder.

Das Camp bietet eine tägliche Betreuung von 10:00 bis 16:00 Uhr, am letzten Tag bis 13:30 Uhr. Eine Übernachtung ist nicht inbegriffen. Jedes teilnehmende Kind erhält eine komplette Fussballausrüstung von Nike, bestehend aus zwei Fussballshirts, zwei Fussballshorts, zwei Paar Stulpen, einem Rucksack, einem Fussball, einer Regenjacke und einer Kappe. Zusätzlich gibt es 2 Gratis-Tickets für ein YB-Heimspiel in der Meisterschaft in der Saison 2024/25 sowie weitere kleine Überraschungen.

Ein besonderes Highlight des Camps ist der Besuch der Spieler der 1. Mannschaft von YB.. Sollte ein Besuch der YB-Spieler aufgrund eines europäischen Spiels nicht möglich sein, erhalten die Kinder eine signierte Autogrammkarte und es wird ein Ersatzanlass organisiert.

Gewinne zwei Plätze für dein Kind für das ausgebuchte YB Kids Camp in Herzogenbuchsee vom 23. bis 27. September. Die beliebten Camps bieten den Kids die tolle Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen und neue Freundschaften zu schliessen.

Teilnahmeschluss ist der 8. September 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.