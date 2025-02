Gewinne Tickets für die FIS Freestyle-WM in St. Moritz

Vom 17. bis 30. März verwandelt sich das Engadin in die ultimative Freestyle-Arena! Die Weltmeisterschaft in Snowboard, Freestyle und Freeski macht Halt in St. Moritz. Wir verlosen Tickets für die packenden Big Air Finals!

1/2 Die weltbesten Athletinnen und Athleten zeigen auf der Big Air ihr Können. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Vom 17. bis 30. März trifft sich die Weltelite des Freestyle-Sports in St. Moritz und in Silvaplana. Über zwei Wochen lang zeigen die besten Ski- und Snowboard-Athleten ihr Können in 17 Disziplinen wie Slopestyle, Halfpipe, Aerials, Big Air, Moguls und Parallel-Riesenslalom. Über 1500 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen werden um 90 Medaillen kämpfen. Neben den Wettkämpfen im Schnee können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine geballte Ladung Live-Musik und Party freuen.

Am 28. und 29. März stehen die mit Spannung erwarteten Big Air Finals auf dem Programm, die mit spektakulären Sprüngen und beeindruckenden Tricks die Fans in Staunen versetzen. In der eindrucksvollen Kulisse der Olympiaschanze in St. Moritz messen sich die weltbesten Snowboarder und Freeskier in atemberaubenden Höhenflügen. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Sido, EAZ, Esther Graf und Finch mit ihren Konzerten.

Erlebe die packende Atmosphäre live vor Ort! Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Big Air Finals im Snowboard am 28. März sowie im Freeski am 29. März. Geniesse das unvergleichliche Spektakel der Medaillenkämpfe der weltbesten Freestyler und feiere mit den Musik-Acts eine riesengrosse WM-Party.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 2. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.