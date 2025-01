Mit spektakulärer Akrobatik und einem musikalischen Feuerwerk ist Art on Ice im Februar wieder auf Tour. Gewinne Tickets für eine der Shows im Hallenstadion Zürich oder in der Eishalle Davos.

Die Schweizerin Alexia Paganini ist dieses Jahr wieder bei Art on Ice dabei. Foto: Thomas Meier

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Jahr für Jahr lässt Art on Ice mit einer Leichtigkeit und auf beeindruckende Weise die Kunst des Eistanzes mit emotionaler und kraftvoller Livemusik verschmelzen. Ein Staraufgebot der weltbesten Eiskunstläuferinnen und -läufer sorgt für eine sensationelle Show mit leichten Tänzen auf dem Eis. Mit dabei sind unter anderem die vierfache Schweizermeisterin Alexia Paganini, Weltmeister Ilia Malinin, die Europameisterin Loena Hendrickx, der Europameister Adam Siao Him Fa und die Europameister im Paarlauf Lucrezia Beccari und Matteo Guarise. Begleitet werden sie von den Hits der britischen Chartstürmerinnen Paloma Faith und Birdy sowie den Schweizer Musikern Stress und Marius Bear.

Blick verlost für Art on Ice am 6. Februar in Zürich 10 x 2 Tickets sowie 5 x 2 Tickets für die Show am 15. Februar in Davos. Geniesse mit deiner Begleitperson die spektakuläre und emotionale Show auf Eis – unterstützt von unwiderstehlichen Live-Acts.

Teilnahmeschluss ist der 12. Januar 2025. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.