Gewinne Tickets für das Rock the Lakes

Vom 16. bis 18. August findet in Cudrefin im Kanton Waadt das Rock the Lakes statt. Die perfekte Gelegenheit für alle Rock- und Metal-Fans, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen! Blick verlost 18 x 2 3-Tagespässe inklusive Camping.

1/2 Die deutsche Trash-Metal-Band Kreator ist Headliner des Rock the Lakes.

Rock the Lakes bringt mit der dritten Ausgabe ein hochkarätiges internationales Line-up an den Neuenburgersee. Vom 16. bis 18. August verändert sich das neue Festivalgelände in Cudrefin VD zum Treffpunkt für Schweizer Rock- und Metalfans. Während die atemberaubende Umgebung zum Ausruhen auf dem anliegenden Campingplatz einlädt, kommt man auf dem Festivalgelände in Genuss von einer Twin Stage mit einem vielseitigen Programm. Am Rock the Lakes werden ganze 38 Bands, während diesen drei Tagen auf der Bühne stehen. Headliner sind Kreator, Behemoth sowie In Extremo.

Blick verlost für das Rock the Lakes 3-Tagespässe inklusive Camping. Rocke zusammen mit deiner Begleitperson vom 16. bis 18. August am Festival in Cudrefin.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 4. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.