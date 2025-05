Das Hallenstadion Zürich verwandelt sich am 24. Mai in eine Traumwelt von Disney. Blick verlost Tickets für die Show «Disney in Concert – Follow Your Dreams» mit dem Hollywood-Sound-Orchestra und hochkarätigen Solistinnen und Solisten.

1/2 «Disney in Concert» bringt die Soundtracks und Melodien der Disneyfilme auf die Bühne. Foto: Milan Schmalenbach

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Bei der spektakulären Show von Disney darf sich das Publikum auf eine einzigartige Reise freuen, mit den erfolgreichsten Liedern der Disneyfilme wie «Das Dschungelbuch», «Die Eiskönigin», «Aladdin» oder «Arielle, die Meerjungfrau». Faszinierende Spezialeffekte und eine einzigartige multimediale Darbietung der Filmszenen untermalen die lustigsten Abenteuer, die bewegendsten Momente und grössten Emotionen der Disney-Charaktere. Hochkarätige Solistinnen und Solisten, begleitet vom Hollywood-Sound-Orchestra, führen in den Dschungel, durch die Tiefen des Ozeans und vorbei an gigantischen Schlössern – hinein in eine Welt, in der Träume Wirklichkeit werden.

Blick verlost für «Disney in Concert – Follow Your Dreams» am 24. Mai in Zürich 15 x 2 Tickets sowie 10 x 4 Tickets. Geniesse ein eindrückliches Erlebnis für Gross und Klein mit den wundervollen Melodien und Soundtracks der Disneyfilme.

Teilnahmeschluss ist der 11. Mai 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.