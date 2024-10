Florian Ast ist zurück auf der Bühne. Wir verlosen Tickets für seine Tour-Stopps in Seewen SZ, Wetzikon ZH und Herzogenbuchsee BE. Zwei glückliche Gewinner haben zusätzlich die Chance, Florian Ast bei einem exklusiven Meet & Greet in Wetzikon zu treffen.

Hit an Hit reiht sich bei den Auftritten von Florian Ast.

Florian Ast, einer der prägendsten Musiker der Schweizer Mundartszene, kehrt 2024 mit seiner neuen «Ast A La Vista»-Tour auf die Bühne zurück. Bekannt für Hits wie «Daneli» und «Ängu», feiert er nach einer siebenjährigen Pause sein Comeback. Mit über einer Million verkaufter Tonträger und zahlreichen Chartplatzierungen in der Schweiz, Deutschland und Österreich zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern des Landes.

Blick verlost je 5 x 2 Tickets für seine drei Konzerte in Seewen SZ am 7. November, in Wetzikon ZH a, 15. November und in Herzogenbuchsee BE am 22. November. Als besonderes Highlight gibt es für zwei der Gewinner und deren Begleitpersonen zusätzlich die Chance, den Vollblutmusiker bei einem Meet & Greet beim Konzert in Wetzikon persönlich zu treffen.

Teilnahmeschluss ist der 27. Oktober 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.