Am 30. November steigt das 287. Zürcher Derby zwischen dem FC Zürich und GC. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel. Geniesse dabei kostenlose Verpflegung und beste Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Juan Jose Perea und sein FCZ möchten gegen GC die Tabellenführung verteidigen. Foto: keystone-sda.ch

Im Letzigrund steht am 30. November das nächste Zürcher Derby an. Im ersten Duell der Saison setzte sich der FC Zürich mit 2:1 gegen den Stadtrivalen durch. Zwei Weitschusstore in der ersten Halbzeit brachten den FCZ auf die Siegerstrasse. Auch im kommenden Aufeinandertreffen sind die Favoritenrollen klar verteilt. Während der Stadtclub von der Tabellenspitze grüsst, befinden sich die Grasshopper auf dem letzten Platz wieder.

Für das Spiel zwischen dem FC Zürich und GC am 30. November im Letzigrund verlosen wir 2 x 2 VIP-Tickets. In der FCZ Business Lounge erwartet dich und deine Begleitperson als VIP ein reichhaltiges 3-Gang-Menü inklusive Getränken, Fensterblick auf das Spielfeld und gepolsterte Sitzplätze auf der Haupttribüne mit viel Beinfreiheit.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 20. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.