Bligg hat auf seinem neuen Album «Tavolata» seine elf besten Werke frisch zubereitet. Nun spielt er vom 14. bis 16. November in Kloten ZH drei Live-Shows in einmaligen Ambiente. Wir verlosen sowohl VIP-Tickets als auch Tickets mit Abendessen.

Bligg ist mit neuem Album zurück und lädt zum grossen Festessen. Foto: Nicole Rötheli

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Bligg hat in der Vergangenheit schon viele Ausflüge in andere Genres gemacht: Streichformationen, Jodelchöre oder Brass-Bands. Nun gehört sein Herz dem Folk. Deswegen hat er die Band Helen Maier & The Folks, eine klangvolle Volksmusikformation, zur gemeinsamen Tavolata eingeladen. Bei einer Tavolata kommen verschiedene Gerichte auf einen grossen Tisch, man kostet von allem, wonach einen gelüstet, und teilt alles mit allen. Das perfekte Mahl also, um Menschen zusammenzubringen.

Bligg tischt uns eine Tavolata mit seinen grössten Gerichten auf. Seine elf besten Rezepte hat er aus dem Schrank geholt und auf seinem neuen Album «Tavolata» mit fachkundigem Personal neu zubereitet. So sind auf den Hits wie «Rosalie», «Musigg i dä Schwiiz» oder «Legände & Heldä» plötzlich Streicher, Akkordeons und Tasteninstrumente zu hören.

Vom 14. bis 16. November finden im Zelt von «Salto» in Kloten ZH drei exklusive Live-Konzerte statt. In einmaligem Ambiente und in intimen Rahmen präsentiert Bligg eine Show, wie man sie noch nie erlebt hat. Blick verlost für das Konzert am 14. November 3 x 2 VIP-Tickets mit reserviertem VIP-Bereich im Foyer, Popcorn und Cüpli vor der Show sowie VIP-Plätzen im Chapiteau. Weiter verlosen wir 1 x 2 Tickets inklusive Dinner-Menu für die Live-Show am 16. November und einem Meet & Greet mit Bligg.

