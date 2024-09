Die Young Boys qualifizierten sich in den Playoffs souverän für die Ligaphase der Champions League. Dabei treffen sie am 17. September im ersten Spiel auf Aston Villa. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Duell gegen das englische Team.

1/4 YB spielt auch in dieser Saison in der Königsklasse.

Mit einem komplett neuen Modus startet am 17. September die Champions League in die neue Saison. Mit den Young Boys ist auch in diesem Jahr ein Schweizer Team in der Königsklasse vertreten. Die Berner qualifizierten sich spektakulär gegen Galatasaray für die neue Ligaphase. Der Schweizer Meister trifft zu Hause im Wankdorf auf Aston Villa, Inter Mailand, Atalanta Bergamo sowie Roter Stern Belgrad und auswärts auf den FC Barcelona, Schachtar Donezk, den VfB Stuttgart und Celtic Glasgow. Von den 36 Teams qualifizieren sich 24 für die K.o.-Phase.

Gewinne zwei VIP-Tickets für das erste Heimspiel von YB am 17. September gegen Aston Villa. Erlebe den magischen Champions-League-Abend von den besten Sitzplätzen aus und komme in der Champions Lounge in den Genuss von kostenloser Verpflegung.

Teilnahmeschluss ist der 11. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.