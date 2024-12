Mit dem Heimspiel gegen Winterthur starten die Young Boys am 18. Januar 2025 ins neue Jahr. Sei als VIP dabei und erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge im Wankdorf.

YB spielt sein erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen Winterthur. Foto: keystone-sda.ch

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Die Young Boys kämpfen in der zweiten Saisonhälfte um die Qualifikation für die Meistergruppe der Super League. Dafür müssen die Berner mindestens Rang 6 erreichen. Nach durchwachsenen Leistungen in den ersten 18 Runden müssen dafür in den kommenden Spielen Punkte her. Mit Winterthur kommt im ersten Heimspiel des neuen Jahres ein Gegner, der dem Meister liegt. Aus den neun Spielen seit dem Aufstieg der Winterthurer konnte YB acht gewinnen, ein Duell ging unentschieden aus. Auch in dieser Saison konnten die Berner die bisher einzige Begegnung mit 4:1 für sich entscheiden.

Für das Spiel zwischen YB und dem FC Winterthur am 18. Januar in Bern verlost Blick 2 x 2 VIP-Tickets. Dabei kommst du in der Valiant Lounge in den Genuss kostenloser Speisen und Getränke und schaust das Spiel von der Haupttribüne aus. Zudem verlosen wir 2 x 2 weitere Tickets für das Duell im Wankdorf.

Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.