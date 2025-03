Mit Spiel und Spass Nachhaltigkeit erleben? Die Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach AG macht es möglich! Entdecke interaktive Ausstellungen und den spannenden Indoor Parcours. Gewinne jetzt eines von 24 Familientickets für ein unvergessliches Erlebnis!

Die Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum für Umwelt- und Energiefragen. Von erneuerbarer Energie über umweltfreundliche Mobilität bis hin zu nachhaltiger Ernährung und energieeffizientem Wohnen - hier erlebt man, wie Nachhaltigkeit im Alltag funktioniert.

In über 45 interaktiven Ausstellungswelten werden innovative Lösungen präsentiert, die nicht nur informieren, sondern auch zum Mitmachen anregen. Wie kann man ohne Stromanschluss komfortabel wohnen? Was bedeutet Biodiversität im Alltag? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Besucherinnen und Besucher in der Umwelt Arena.

Doch nicht nur Wissen steht im Fokus. Auch Spass kommt nicht zu kurz! Der grosse Indoor Parcours mit zahlreichen E-Fahrzeugen, spannende Team-Challenges und der Gewinnerpfad machen den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

