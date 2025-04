Nur noch wenige Runden sind in der Super League zu spielen. Die Young Boys bestreiten noch zwei Heimspiele. Für das Duell gegen den FC Luzern am 15. Mai verlosen wir VIP-Tickets inklusive Verpflegung in der Valiant Lounge.

YB und der FC Luzern kämpfen um wichtige Punkte im Rennen um die europäischen Plätze. Foto: TOTO MARTI

In wenigen Wochen wissen wir, wer neuer Schweizer Meister ist, wer nächste Saison europäisch spielt und wer in die Challenge League absteigt. Die Meisterschaft geht im Mai in die heisse Phase.

Die Young Boys haben noch zwei Heimspiele im Wankdorf. Am 15. Mai empfangen sie den FC Luzern. Die beiden Teams standen sich diese Saison bereits dreimal gegenüber. Zuletzt gab es für die Berner eine schmerzhaft 0:5-Niederlage in der Innerschweiz. Doch beim einzigen Spiel in Bern setzte sich YB durch.

Blick verlost für das Spiel am 15. Mai im Wankdorf 2 x 2 VIP-Tickets. Verfolge das Spiel von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus und geniesse in der Valiant Lounge kostenlose Verpflegung. Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 2 x 2 weitere Tickets für das Duell zwischen YB und dem FC Luzern.

Teilnahmeschluss ist der 4. Mai 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.